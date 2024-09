Tragico incidente in moto a 16 anni: l’addio di Sesto Imolese a Luca Calderoni

Si sono celebrati questa mattina i funerali di Luca Calderoni, il 16enne di Sesto Imolese (avrebbe compiuto 17 anni a novembre) che ha perso la vita martedì sera in un terribile incidente in moto sulla via Correcchio. La salma ha lasciato la camera mortuaria dell’ospedale di Imola per raggiungere le scuole elementari della frazione. Da lì poi è partito il corteo per la chiesa di Santa Maria Assunta. La salma di Luca riposerà nel cimitero di Villa San Martino, frazione di Lugo. Luca, oltre al padre Marco, alla madre Silvana e al fratello maggiore, lascia tanti amici, compagni di classe (frequentava l’Ipsia Alberghetti a Imola) e coetanei del paese con i quali, da ragazzino, frequentava la parrocchia.

Un tragico incidente

In quel tragico martedì, Luca stava rientrando a casa intorno alle 20 e percorreva la via Correcchio in un tratto di strada rettilineo, in prossimità del civico 33, in sella alla sua Cagiva Mito 125. All’improvviso, avrebbe però deviato verso sinistra uscendo dalla carreggiata e andando a sbattere violentemente contro un albero. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti, né tracce di animali che possano avere in qualche modo distolto la sua attenzione. Inutili i tentativi di rianimazione sul posto, medici e operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.