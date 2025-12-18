Tragedia sui binari tra Bologna e Castel San Pietro: circolazione dei treni sospesa fino alle 12.30

Dalle 12.30, la circolazione, precedentemente sospesa, è tornata regolare gli dopo accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona nei pressi di San Lazzaro di Savena.
I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 160 minuti. Attive corse con bus.
Il treno Intercity direttamente coinvolto è l’IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:43): il treno oggi termina la corsa a Faenza. I passeggeri potevano proseguire il viaggio con il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) - Milano Centrale (15:33).
Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti:
• FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (11:10)
• FR 8801 Venezia S.Lucia (6:52) - Lecce (15:58)
• FR 8803 Milano Centrale (7:50) - Bari Centrale (15:27)
• IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55)