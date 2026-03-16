Imola, traffico davanti alla scuola Cappuccini: “Servono i vigili, è così tutti i martedì”

Si ripropone un problema di congestione del traffico davanti alla scuola primaria Cappuccini sulla via Villa Clelia, strada particolarmente trafficata.

A sollevare il problema è il consigliere di Fratelli d’Italia Simone Carapia: «All’entrata e uscita delle lezioni del mattino è sempre presente una volontaria della Protezione civile che si adopera per regolare il traffico sull’attraversamento pedonale, persona a cui tutti i genitori sono grati - spiega il consigliere che riporta quanto segnalato da alcuni genitori -. Nelle uscite pomeridiane non c’è nessuno a vigilare sul traffico in prossimità di questa scuola. Il problema maggiore è al martedì pomeriggio perché nello spiazzo antistante alla scuola parcheggiano in molti diretti al mercatino dell’attigua chiesa dei Cappuccini».

Purtroppo nel generare il problema gioca un ruolo anche la maleducazione di alcune persone perché nello spiazzo antistante la scuola «per tale orario c’è divieto di parcheggio e di movimento ma, non essendoci nessun vigile a fare rispettare tale divieto, il pubblico che va al mercatino dei frati genera una pericolosa situazione in quanto si muovono anche in retromarcia in mezzo alla folla dei bimbi che escono da scuola - rimarca Carapia -. La situazione fu segnalata al nuovo comandante Galloni che provvedette per alcune giornate poi non si è visto più nessun vigile e quindi è ripresa la grave situazione di pericolo con questi automobilisti che si muovono con incuranza e arroganza. Ora sono previste 4 giornate di educazione stradale con le bici per gli alunni di martedì quindi con una attività che comporta più affollamento. Una giornata c’è già stata e la situazione è stata molto preoccupante, vigili nessuno».

Domani in occasione del progetto Cambiamo Rotta ci sarà una visita alla scuola da parte della giunta. Carapia polemico si chiede: «Sarà questa sicuramente l’occasione in cui, grazie alla nota passione degli amministratori imolesi per le foto sui giornali, vedremo anche la Polizia locale finalmente presente? Se almeno in una scuola primaria di queste dimensioni nelle giornate più critiche per il traffico causato da un mercatino non vengono messi a vigilare un paio di agenti, quando pensa opportuno il nuovo comandante usare una pattuglia sulla strada ? Ma il problema esiste tutti i martedì pomeriggi dell’anno scolastico».