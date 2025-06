Torna “Imola di mercoledì”: quattro serate di shopping e festa

Quattro mercoledì per quattro elementi: fuoco, acqua, aria e terra. Il primo “Imola di mercoledì”, la rassegna estiva creata ormai lustri fa dall’Ascom Confcommercio di Imola, che ogni anno attira migliaia di persone per le vie del centro storico, va in scena questa sera e sarà rosso fuoco.

Occasione di shopping

L’iniziativa nasce per promuovere il commercio in centro. Per questo le realtà commerciali e artigianali partecipano all’apertura serale dalle 20.30 alle 23.30. Sarà possibile fare acquisti e ricevere il gadget della manifestazione all’infopoint con l’iniziativa “Shopping by night”. I bar e i ristoranti con tavoli all’aperto proporranno menù sfiziosi e colorati, spettacoli, musica, visite guidate, esibizioni, mercatini.n questa prima serata si festeggiano anche i 60 anni dell’azienda imolese Zuffi Infissi con un brindisi nel nuovo show room in Via Mazzini Il presidente di Confcommercio Ascom Imola, Marco Nannoni lancia la nuova edizione: «Siamo orgogliosi di dare il via alla prima serata di Imola di mercoledì, un appuntamento che unisce commercio, cultura, intrattenimento e socialità, valorizzando ogni angolo del nostro centro storico. Il programma di questa edizione propone tante occasioni diverse per vivere la città, grazie al contributo di tante realtà del territorio che arricchiscono l’offerta serata dopo serata».

Famiglie e bambini

Ogni sera le famiglie potranno scegliere tra tante animazioni e occasioni di divertimento. Come il laboratorio di candele a cura di Maison et Fleurs in Via XX Settembre, il laboratorio creativo a cura di Mani d’inchiostro in Via Vaini, Giochi gonfiabili e Area Luna Park in Piazza Matteotti, non mancheranno le esibizioni artistiche a cura di Biancoverde sempre in P.zza Matteotti. Truccabimbi per tutti i bimbi in piazza Caduti e in piazza Gramsci. Altri giochi gonfiabili e zucchero filato ed esibizioni e duelli di scherma con i Difensori della Rocca e il Circolo scherma Imola, oltre a animazioni per i più piccoli con giocosport per bambini e arti marziali per ragazzi e adulti a cura della Scuola e Disciplina Kung Fu Imola, sempre in piazza Gramsci.

Arte e cultura

La prima visita guidata gratuita è dedicata a “Il giardino storico e il museo delle carrozze” nel Giardino storico del Palazzo Vescovile di Imola, riaperto al pubblico a maggio 2021 dopo un lungo restauro. I visitatori, accompagnati da una suggestiva illuminazione, potranno vivere un’esperienza sensoriale unica tra colori, forme e profumi di oltre 1500 tra alberi, cespugli, agrumi, rose e ortensie. Seguirà poi una visita guidata al Museo delle carrozze, dove sono esposte le due imponenti berline settecentesche dei vescovi di Imola; numero massimo di partecipanti 40, in ordine di arrivo, ritirando all’Infopoint il proprio ticket gratuito d’accesso alle 19.45. Una delle novità di questa edizione è la partecipazione della Biblioteca comunale e Casa Piani, che propongono due serate speciali. Già a partire da questo primo appuntamento, i visitatori potranno vivere un suggestivo momento di incontro con i libri e le storie grazie all’evento: “Storie in centro” – Letture per tutti con la Biblio-bike, in piazzetta San Francesco, alle 20.30. Sempre a tema culturale, la visita guidata alle 20.30, alla chiesa di San Domenico a cura dell’Associazione culturale San Macario, con ritrovo davanti all’Orologio. Ci sarà anche un’apertura straordinaria della Galleria della Fondazione Cassa di Risparmio dove è in corso la mostra di motociclette d’epoca a cura del MIMAS -Museo Internazionale Moto e Auto Storiche, in piazza Matteotti, aperta a ingresso libero.

Proposte gastronomiche

Le proposte dei ristoranti e dei locali per una cena tranquilla o da passeggio sono infinite e sapranno mettere tutti d’accordo. Molti locali offriranno anche accompagnamenti musicali ed eventi ai propri ospiti.

Musica e spettacoli