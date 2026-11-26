IMOLA. Tutto pronto per il 1° Meeting Nazionale del Tiro alla Fune, il primo grande raduno tricolore dedicato all’intero movimento italiano della disciplina, in programma domenica prossima (29 novembre) ad Imola. L’iniziativa, che si terrà all’hotel Molino Rosso, è organizzata dal Dipartimento Tiro alla Fune della FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

La giornata nasce con quattro obiettivi strategici: aggiornare le associazioni sportive dilettantistiche su temi normativi e di tutela come safeguarding e antidoping, presentare i due grandi appuntamenti iridati che l’Italia ospiterà nel 2027, ovvero il Mondiale indoor di Morbegno e il Mondiale outdoor di Caorle, aprire un confronto diretto sulle prospettive di sviluppo del movimento e celebrare gli Azzurri e i club protagonisti sulla scena internazionale.

I lavori prenderanno il via alle ore 9 con l’accoglienza dei partecipanti. A seguire apertura ufficiale e dai saluti istituzionali affidati al presidente del Dipartimento Tiro alla Fune, Matteo Capeccia, al delegato regionale FIGeST Emilia Romagna, Romano Salvatori, e al presidente federale FIGeST, Enzo Casadidio. Poi spazio agli approfondimenti tecnici, formativi e programmatici. Si inizierà con il tema Safeguarding: cos’è, perché è importante e cosa prevedono le norme, a cura di Catia Luciani, responsabile Safeguarding FIGeST. A seguire Antidoping: regole nazionali, controlli e tutela della salute degli atleti, con l’intervento del dottor Renato Capurro, medico federale FIGeST.

Alle 11 presentazione ufficiale della rassegna iridata dei Mondiali indoor in programma in Valtellina dal 4 al 7 marzo e quella dei Mondiali outdoor di Caorle 2027. Si aprirà poi una tavola rotonda aperta su idee, dati, criticità e proposte di sviluppo del movimento del tiro alla fune. Gran finale con la cerimonia “Onore ai Campioni”, dedicata agli atleti, allo staff tecnico e alle Asd che hanno portato in alto i colori dell’Italia nelle competizioni internazionali del triennio 2024-2026: i Mondiali Indoor di Helsingborg (Svezia) 2024, i Mondiali Indoor di Taipei (Taiwan) 2026 e i Mondiali Outdoor di Mossel Bay (Sudafrica) 2026.