Tennis, al via il torneo “Mauro Ricci” a Imola

E’ tutto pronto per una classica del tennis romagnolo di rilevanza nazionale. Un torneo di grande tradizione come il “Mauro Ricci”, giunto quest’anno alla 50esima edizione, un traguardo storico perché vuol dire mezzo secolo di assoluta qualità tennistica sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola.

Il torneo è valido anche come terza edizione del trofeo “Bcc della Romagna Occidentale” (1500 euro di montepremi), in partenza sabato sotto la direzione del giudice di gara Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna. Il torneo terrà banco fino al 20 giugno e vede al via 92 giocatori, racchiusi in una classifica massima di 2.2 ed in una minima di 4.3. I giocatori con miglior classifica sono il 2.3 Nicola Filippi, i 2.4 Samuel Zannoni e Sevan Bottari, il 2.5 Andrea Pavia, ed i 2.6 Christian Capacci e Tommaso Filippi. C’è attesa naturalmente per il beniamino di casa, il 2.7 Filippo Di Perna, al rientro per una breve pausa negli studi che sta ultimando all’Università di Hilo nelle Hawaii. Si parte con il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine i 4.1 Massimo Bondi, Mattia Simonetta, Mario Pontieri, Federico Dardi, Umberto Vocale, Fabio Nildi, Marco Grassilli, Giuseppe Falconi, Giacomo Pirazzoli e Mattia Chiarelli.