Tedx a Imola, anche Patrick Zaki tra gli speaker del 28 settembre

TEDxImola di sabato 28 settembre nasce dal desiderio di portare un format nuovo in città, format che ha già visto coinvolte città vicine e limitrofe, come Bologna e Forlì ma che non era mai stato realizzato ad Imola prima d’ora. TED è un’organizzazione no profit che ha come obiettivo “Diffondere Idee di Valore”. TEDx è invece la versione locale delle conferenze che vengono organizzate da privati o team di cittadini e cittadine, per portare i valori TED nelle loro città. “Un’altra novità fortemente innovativa è arrivata nella nostra città. L’Amministrazione Comunale è da sempre a favore di idee come questa e a disposizione dei giovani del territorio che scelgono di mettersi in gioco per far nascere qualcosa. In questo caso, un evento di alto livello, con un lavoro lungo alle spalle e nella cornice di un teatro, luogo di cultura, che sarà visto sotto una nuova veste. La riqualificazione degli spazi è qualcosa che ci sta a molto cuore e Imola si conferma ancora una volta città con competenze e questo evento TEDx lo dimostra chiaramente, oltre a dare una nuova occasione per vivere la nostra città, da imolesi e non solo” sottolinea il sindaco Marco Panieri, che aprirà l’evento del 28 settembre con un saluto iniziale.

Partendo proprio dal tessuto cittadino, dalle sue sfide, i suoi dibattiti e i suoi punti di forza, il tema del TEDxImola 2024 sarà “RIqualificare. RIpensare. RIciclare.”

Il progetto dell’intero evento riflette proprio i temi caldi e vicini alla comunità Imolese e per questo l’Amministrazione Comunale ha deciso di supportarlo a pieno, aiutandoci passo passo nella creazione di una proposta che valorizzi la nostra città.

Si parlerà di idee innovative, trasformative e dinamiche, che nascono da vite in continuo cambiamento e attente a loro impatto sull’ambiente.

Gli speaker selezionati

- Alessandra Raggi, consulente aziendale ed insegnante universitaria a contratto all’UniBo

- Massimiliano Ferrari, mediatore professionista e formatore in mediazione

- Valentina La Cara e Edoardo Manza, content creator e attivisti per la sostenibilità

- Aida Diouf Mbengue, content creator, modella e attrice

- Patrick Zaki, ex studente dell’Alma Mater Studiorum di Bologna incarcerato in Egitto per il suo attivismo per i diritti umani e la promozione della democrazia, per cui sta lavorando tutt’ora con un dottorato che inizierà a Settembre

- Pietro Benvenuti, attuale direttore generale dell’Autodromo di Imola

- Giovanni Gnudi, amministratore delegato della scale up Imolese Biosyntex s.r.l.

- l’ultimo speaker sarà rivelato nelle prossime settimane