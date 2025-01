Sulla A-14 6 chilometri di coda tra Faenza e Imola in corsia nord per un’auto in panne

Mattinata di traffico difficile a Bologna: code in autostrada e anche in città (zona stazione). Sulla A14 Bologna-Taranto a causa della temporanea chiusura del tratto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, si sono formati cinque chilometri di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Bologna San Lazzaro. Ai viaggiatori provenienti da Bologna e diretti verso Ancona è stato consigliato, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna San Lazzaro, di percorrere la viabilità esterna verso Castel San Pietro dove rientrare in autostrada verso Ancona. In precedenza segnalate anche code anche tra Bologna Borgo Panigale e Bologna fiera verso Ancona e tra Bologna Interporto e il bivio A13-A14. Per traffico intenso code in uscita a Bologna Casalecchio. In città, invece, auto in coda lungo i viali in zona stazione. Inoltre, sempre sulla A14 Bologna-Taranto ma tra Faenza e Imola, in direzione di Bologna si sono formati sei chilometri di coda a seguito di un auto in avaria, al chilometro 52,500, poi rimossa.