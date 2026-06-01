Sport al Centro, Imola in movimento tra giovani e tante associazioni

Una giornata all’insegna dello sport al Parco delle Acque Minerali con 50 società sportive del territorio impegnate a far conoscere le varie discipline alle famiglie imolesi.

«Anche questa nuova edizione di Sport al Centro conferma la forza, la vitalità e la bellezza dello sport imolese - ha commentato ieri il sindaco Marco Panieri -. Abbiamo visto tantissimi giovani, famiglie, atlete e atleti, società sportive, volontari e cittadini vivere insieme una giornata di partecipazione, movimento e comunità. Sport al Centro continua a essere una delle manifestazioni più significative per promuovere la cultura dello sport, dell’attività fisica e dei corretti stili di vita». È un appuntamento che permette ai più piccoli e ai più giovani di scoprire nuovi sport, mettersi alla prova, confrontarsi, misurarsi con gli altri e crescere attraverso valori fondamentali: rispetto, impegno, inclusione, collaborazione e spirito di squadra.

«La sfilata dal centro storico fino allo stadio Romeo Galli e al Parco delle Acque Minerali rappresenta bene il senso di questa giornata: una città che cammina insieme, che valorizza le proprie energie migliori e che mette al centro lo sport come strumento educativo, sociale e comunitario - dice ancora Panieri -. Il Parco delle Acque Minerali, polmone verde della nostra città e luogo sempre più vissuto anche grazie agli interventi di riqualificazione in corso e realizzati in questi anni, si conferma uno spazio ideale per ospitare iniziative capaci di unire attività fisica, socialità, benessere e partecipazione. Sport al Centro è anche il modo più bello per ricordare Domenico Dadina, “Dado”, che a questa manifestazione e allo sport imolese ha dedicato passione, competenza e umanità. Ringrazio tutte le società sportive, il Coni, la Città metropolitana di Bologna, la Sport Valley dell’Emilia-Romagna, la Banda Musicale Città di Imola, gli uffici comunali, i volontari e tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione».