Sparito lo scudo Ferrari dalla curva Tosa a Imola dopo il Gp. Era un simbolo del Cavallino con la firma di tutti i campioni di F1

Lo scudo Ferrari sparito da Imola. A segnalarlo sono i vertici del Club Caprino Bergamasco: “Al momento del ritiro lunedì dopo il Gran Premio non è più reperibile”. Esposto dal 16 maggio alla curva della Tosa accanto a quello di Ayrton Senna in una zona interdetta al pubblico, fin verso mezzogiorno di lunedì risultava al suo posto. In serata, al momento del ritiro della bandiera, la scoperta che qualcuno lo aveva sottratto. Un simbolo dall’alto valore simbolico “Lo scudo Ferrari era stato creato con l’approvazione del presidente Luca Cordero di Montezemolo e ci è costato sacrifici economici, ma lo stesso ci ha gratificato con mille soddisfazioni ad ogni esposizione. Presente a Grenoble per incitare Michael e da lui stesso autografato, presente per l’addio alla Presidenza di Luca Cordero di Montezemolo, presente sempre ad ogni evento di rilevanza e sempre in corsa sotto il podio a Monza, Montecarlo, Barcellona, Mugello, reca la firma e l’autografo di moltissimi piloti, da Kimi, Alonso, Felipe Charles, quindi il valore intrinseco dell’oggetto viene in secondo piano. Il valore che più ci sta a cuore è l’importanza affettiva che alberga nel cuore degli oltre mille soci del club e dei tifosi. Rassicuriamo tutti i fans che vi sarà sicuramente a breve una replica a costo di ulteriori sacrifici. Se qualcuno fornisse testimonianze atte al recupero, assicuriamo una lauta mancia”.