“Signora, la vogliono truffare”: la Banca di Imola premia i dipendenti dello sportello che scoprono il raggiro

Imola
  • 13 ottobre 2025
Oggi, presso la filiale Sede della Banca di Imola in via Appia 21, alla presenza del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Imola Maggiore Domenico Lavigna, il Presidente Giovanni Tamburini e il Direttore Generale Sebastiano Masetti, hanno premiato Marcello Medici e Luca Minichiello, gli addetti allo sportello che nei giorni scorsi, con prontezza, hanno intuito il tentativo di raggiro nei confronti di una cliente, evitando che venisse truffata.

“Questo episodio – ha dichiarato il presidente Tamburini - dimostra ancora una volta quanto siano fondamentali la formazione e la sensibilizzazione del personale, soprattutto in un contesto in cui le truffe, in particolare alle persone più anziane, sono purtroppo in aumento. A questi ragazzi va il nostro ringraziamento più sentito per l’attenzione prestata e l’alto senso civico dimostrato.”

