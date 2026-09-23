Sicurezza a Imola: street tutor, illuminazione e telecamere, via a un progetto da 265mila euro

Sicurezza a Imola: un progetto congiunto di Comune e Regione per una serie di interventi. Più illuminazione negli attraversamenti pedonali e nei punti meno illuminati, nuove telecamere e una presenza rafforzata degli street tutor nei luoghi della movida e durante i grandi eventi. Ma anche servizi di prossimità della Polizia locale, un nuovo mezzo per raggiungere le aree meno accessibili e percorsi di educazione e prevenzione rivolti alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori.

Sono alcuni degli interventi previsti dal progetto “Dalla quotidianità agli eventi: una sana movida in città”, al centro dell’Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Imola, che interessa in particolare l’asse strategico tra la stazione ferroviaria, il centro storico e l’Autodromo internazionale “Enzo e Dino Ferrari”. Un investimento complessivo di 265mila euro, di cui 212mila stanziati dalla Regione e 53mila dal Comune.