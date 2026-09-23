Sicurezza a Imola: street tutor, illuminazione e telecamere, via a un progetto da 265mila euro

Imola
  • 23 settembre 2026
Il presidente della Regione Michele De Pascale e il sindaco Marco Panieri (foto Mauro Monti Mmph)
Il presidente della Regione Michele De Pascale e il sindaco Marco Panieri (foto Mauro Monti Mmph)

Sicurezza a Imola: un progetto congiunto di Comune e Regione per una serie di interventi. Più illuminazione negli attraversamenti pedonali e nei punti meno illuminati, nuove telecamere e una presenza rafforzata degli street tutor nei luoghi della movida e durante i grandi eventi. Ma anche servizi di prossimità della Polizia locale, un nuovo mezzo per raggiungere le aree meno accessibili e percorsi di educazione e prevenzione rivolti alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori.

Sono alcuni degli interventi previsti dal progetto “Dalla quotidianità agli eventi: una sana movida in città”, al centro dell’Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Comune di Imola, che interessa in particolare l’asse strategico tra la stazione ferroviaria, il centro storico e l’Autodromo internazionale “Enzo e Dino Ferrari”. Un investimento complessivo di 265mila euro, di cui 212mila stanziati dalla Regione e 53mila dal Comune.

Il progetto nel dettaglio

Sul fronte della videosorveglianza è previsto l’ampliamento del sistema comunale, con l’installazione di nuove telecamere e l’integrazione delle reti esistenti per favorire la condivisione delle immagini tra le forze di polizia. Sarà inoltre potenziata l’illuminazione pubblica, con interventi sugli attraversamenti pedonali e nei punti meno illuminati lungo i principali percorsi utilizzati sia nella quotidianità sia durante gli eventi.

Il progetto prevede inoltre la prosecuzione e il rafforzamento dell’attività degli street tutor, impegnati nella mediazione dei conflitti, nel presidio dei luoghi della movida e nel supporto alla gestione dei grandi eventi, in raccordo con le polizie nazionali e locali. Saranno potenziati anche i servizi di prossimità e di presidio preventivo della Polizia locale, insieme alla formazione specialistica degli operatori sui temi della sicurezza urbana e della prevenzione e controllo del territorio. È previsto infine l’acquisto di un quadriciclo per consentire alla Polizia locale di raggiungere più facilmente le aree meno accessibili con i mezzi ordinari.

Una parte del progetto è dedicata alla prevenzione tra i più giovani, con percorsi nelle scuole secondarie realizzati in collaborazione con l’Ausl di Imola per contrastare l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti e promuovere comportamenti responsabili. Sono previsti anche interventi per il decoro dell’area della stazione ferroviaria, complementari alle attività di presidio e prevenzione.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui