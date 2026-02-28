Sesto Imolese, prende a calci e pugni la moglie e la violenta: divieto di avvicinamento per un 47enne

I Carabinieri della Stazione di Sesto Imolese hanno eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del dispositivo elettronico, nei confronti di un 47enne italiano, indagato per atti persecutori nei confronti della moglie. Il provvedimento nasce da un’informativa dei Carabinieri a seguito di un’indagine avviata per ricostruire quanto raccontato da una 42enne italiana la quale si è rivolta ai militari per denunciare i continui comportamenti violenti nei propri confronti, posti in essere dal marito. Al termine del rapporto, l’uomo, non accettando la decisione della donna di separarsi, ha iniziato a perseguitarla e minacciarla, spesso aggredendola fisicamente con calci e pugni. In altre circostanze, il 47enne ha costretto la moglie ad avere dei rapporti sessuali contro la propria volontà. Alla luce di quanto indicato, dopo essere stato rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare emessa dal Giudice.