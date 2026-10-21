Sesto Imolese, alla palestra sono finiti i lavori di riqualificazione

Sono terminati i lavori di riqualificazione della palestra della frazione di Sesto Imolese. L’intervento, del valore complessivo di poco più di 71 mila euro, ha interessato la sostituzione completa della pavimentazione sportiva dell’impianto.

Il nuovo intervento ha risolto le criticità del precedente fondo in linoleum, che presentava diffuse deformazioni, distacchi e punti deteriorati, oltre a non rispondere più ai moderni standard normativi relativi all’assorbimento degli urti e alla sicurezza antincendio. L’opera restituisce così alla comunità una struttura rinnovata, sicura e pienamente funzionale. Per verificare la conclusione dell’intervento si è svolto un sopralluogo alla presenza del Sindaco Marco Panieri, dell’Assessora allo Sport Chiara Sorbello e dell’Assessora ai Lavori Pubblici Selena Mascia, accompagnati dal dirigente Stefano Mirri e dai dipendenti dell’Ufficio Sport del Comune. L’impianto è tornato a disposizione di studentesse, studenti e società sportive del territorio per lo svolgimento delle attività motorie e delle discipline di squadra.

«La conclusione dei lavori anche nell’impianto di Sesto imolese conferma l’impegno dell’Amministrazione nel proseguire il percorso di attenzione e valorizzazione del nostro patrimonio sportivo, attraverso la cura delle strutture ed il miglioramento degli spazi a disposizione dei nostri ragazzi e ragazze - ha commentato l’assessora allo sport Chiara Sorbello -. Un lavoro che continuiamo insieme alle associazioni sportive e a tutti coloro che quotidianamente contribuiscono a rendere lo sport un luogo educativo e sociale per il nostro territorio».