imola

«Nel 2022 ci davano per morti, oggi siamo cresciuti e abbiamo una coalizione che è in campo, è competitiva ed è unita, molto più della destra nonostante quello che raccontano».

E’ quanto affermato a Imola da Elly Schlein, segretaria del Pd, intervenendo a un’iniziativa elettorale in sostegno del candidato sindaco Marco Panieri.

Terza tappa di un mini tour elettorale iniziato in mattinata a Cervia (per appoggiare il candidato sindaco del centrosinistra Mirko Boschetti), proseguito poi a Faenza (in appoggio alla candidatura di Massimo Isola) e conclusosi a Imola.

Durante l’appuntamento imolese, la segretaria del Pd ha anche attaccato il Governo Meloni sul fronte economico: «Abbiamo presentato una mozione unitaria di tutta l’alleanza progressista per rispondere a Giorgetti che è venuto a presentare i dati dell’economia, come se dopo tre anni e mezzo potessero ancora dare la colpa a quelli che c’erano prima se hanno la crescita zero. Nonostante 200 miliardi di investimenti europei, hanno fallito».

A Cervia Elly Schlein ha rimarcato come ci sia «una coalizione progressista ampia nel segno dell’unità che vuole portare un cambiamento nella città e migliorare la qualità della vita dei cittadini».

A Faenza di fronte ai presenti riunitisi in piazza della Libertà, Schlein ha elogiato il lavoro dell’Amministrazione Isola durante la pandemia e l’alluvione. Ha definito Isola «uno dei migliori sindaci che abbiamo in Italia».

La segretaria dem ha poi affermato: «Siamo un territorio fragile, dobbiamo investire molto di più in prevenzione che ci aiuterà a evitare danni alle persone e alle cose, all’economia, all’agricoltura. Qualcuno sta ancora aspettando i ristori dopo l’alluvione che non sono mai arrivati. Serve serietà. Servono soldi, e sappiamo già come risparmiare, quei 13 miliardi di investimento per il ponte sullo stretto di Messina».