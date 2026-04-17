San Lazzaro, A14 riaperta dopo l’incidente mortale con autocisterna di etere ribaltata VIDEO

A San Lazzaro di Savena si sono concluse questa mattina le operazioni di soccorso sulla A14, nel tratto bolognese interessato dal ribaltamento di un’autocisterna carica di etere avvenuto nella giornata di ieri. Nell’incidente ha purtroppo perso la vita il camionista. Durante le ore notturne, le squadre del Comando di Bologna dei Vigili del Fuoco insieme al personale del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) hanno operato per trasferire l’intero carico della sostanza infiammabile dal mezzo incidentato a una nuova cisterna. Le operazioni sono state monitorate dal nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con l’utilizzo di droni e termocamere per il controllo costante delle temperature e della sicurezza dell’area.

Al termine del travaso, l’area e il veicolo sono stati messi in sicurezza. La circolazione stradale è stata riaperta su entrambi i sensi di marcia.