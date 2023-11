Sabato Imola accende il Natale. Luminarie con le frasi di Ayrton Senna. Tutti gli eventi in programma

Sabato prossimo, 2 dicembre, alle 17, in piazza Matteotti a Imola si accende l’albero di Natale e la città si illumina per le feste. Prende così avvio “Imola a Natale”, cartellone di iniziative, spettacoli, mercatini, mostre, nato dalla collaborazione tra Comune, Pro Loco Imola e associazione.

Dopo l’accensione dell’albero verrà benedetto il presepe. Il pomeriggio sarà aperto dall’arrivo della Banda musicale Città di Imola e, dalle 17.30, i due cori, Gioi e Vocachildren, intratterranno con una selezione di canti di Natale assieme alla musica di Big Violinist (una scenografica dama al violino con la sua grande gonna illuminata) che alterna classica, colonne sonore e pop e lounge accompagnata da un sassofonista e una cantante. Ma appunto è solo l’inizio: “Imola a Natale”, dice il sindaco Marco Panieri, è “una grande vetrina per il centro storico, come cuore della città sia dal punto di vista commerciale che della socialità, con un’attenzione forte anche alla solidarietà verso le situazioni di maggiore fragilità”. Con l’augurio “che il Natale sia occasione per rinnovare e riscoprire la fiducia e la speranza che la forza della comunità può darci per affrontare e vivere il domani”.

L’albero di Natale è un abete rosso donato dal Comune di Folgaria certificato Pefc Italia. Per le luminarie il contributo di commercianti e liberi professionisti copre un terzo delle spese. E viste le difficoltà del commercio del centro questa generosità “riflette un forte senso di appartenenza alla comunità”. Le luminarie saranno accese da sabato prossimo a domenica 7 gennaio. In piazza Matteotti, la facciata del Palazzo comunale vedrà proiettate suggestive immagini a tema Natale.

Saranno inoltre posizionate, in tre punti diversi del centro, installazioni luminose ad abbellire ancor di più la città. Sono state montate anche le luminarie con frasi di Ayrton Senna, nei tratti di via Appia e via Emilia fino alla torre dell’orologio del palazzo comunale. E si aggiungono due nuove figure che ricorderanno Senna e Roland Ratzenberger. La Fondazione Cassa di risparmio di Imola lascerà a disposizione queste luminarie anche il prossimo anno, nella ricorrenza dei 30 anni dalla scomparsa di Ratzenberger e Senna. “Imola a Natale” significa anche shopping. E quindi riecco i Mercatini, e nel weekend del 16-17 la tradizionale mostra mercato di prodotti tipici del territorio. Il 16 è prevista anche un’esibizione in piazza Matteotti di gruppi folkloristici di Camerino e domenica 17 la sfilata di tre bande musicali con arrivo in piazza Gramsci per un concerto finale. Per tutti i weekend di dicembre piazza Matteotti ospita concerti ed animazioni. Ci sono poi le iniziative per i più piccoli: letture, laboratori, la notte al museo, spettacoli e altro. I commercianti del centro offriranno alberini di Natale a prezzi vantaggiosi. Ma c’è anche l’album delle Figurine “Il Natale che vorrei” (circa 40 classi hanno partecipato contribuendo con uno o più disegni dei bambini), figurine da cercare nei negozi del centro con una caccia al tesoro. Non mancano le iniziative solidali: mostra mercato missionario, temporary shop, raccolta fondi, distribuzione di scatole di Natale per i più bisognosi. I “Motobabbi” saranno in parata all’Autodromo: due giri in pista per poi puntare su piazza Matteotti (l’attività conclude la raccolta doni per bambini svantaggiati), e torna la Camminata di Natale di sette chilometri, anche qui a fin di bene. Il Capodanno sarà in Rocca con fuochi di artificio, colori e musica: uno spettacolo gratuito e un inno alla pace. La Befana arriverà sabato 6 gennaio in piazza con dolci e cioccolatini. Ritorna anche la pista del ghiaccio nel cortile ex Circoli.