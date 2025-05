Rubano tablet e cellulari all’area di servizio: due giovani arrestati nel parcheggio dell’outlet di Castel Guelfo

La Polizia di Stato durante i controlli in A14 e tangenziali ha tratto in arresto due giovani, rispettivamente di 19 e 22 anni, entrambi residenti nella provincia di Rovigo. I due sono stati sorpresi mentre compivano furti all’interno di un’area di servizio, forzando le serrature e infrangendo i finestrini di alcune autovetture in sosta. Dopo aver sottratto materiale elettronico di valore, i due hanno abbandonato sul posto gli oggetti ritenuti di scarso interesse e si sono allontanati. Al termine di un pedinamento, avvenuto con personale in abiti civili, l’autovettura si è diretta nel parcheggio antistante l’Outlet di Castel Guelfo, lì i poliziotti sono intervenuti per procedere all’arresto dei due ragazzi, i quali sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e dell’intera refurtiva, che è stata prontamente restituita ai legittimi proprietari. Il conducente della vettura è risultato, inoltre, privo della patente di guida, perché mai conseguita.