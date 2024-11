Ruba lo smartphone di un anziano ricoverato in ospedale e chiede 50 euro per restituirlo: arrestato 32enne imolese

Ha rubato lo smartphone di un anziano ricoverato al Policlinico Sant’Orsola di Bologna e ha poi chiesto alla moglie della vittima un ‘riscatto’ di 50 euro per restituire il telefono. La donna, però, ha solo finto di accettare la richiesta, e dopo aver fissato un appuntamento con lo sconosciuto ha fatto avvisare la Polizia dal nipote, con il risultato che, al momento dello scambio, gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato in flagranza e portato in carcere l’uomo, un 32enne italiano residente a Imola, gravato da un divieto di ritorno nel Comune di Bologna e con numerose condanne per furto aggravato e per reati in materia di stupefacenti, per tentata estorsione pluriaggravata.

Quando si è recato negli uffici della Polizia per spiegare cosa era successo, il nipote della coppia, un 22enne, ha riferito che il nonno 83enne, ricoverato al Sant’Orsola da martedì per un forte trauma cranico, dal tardo pomeriggio di mercoledì non riusciva più a trovare il suo smartphone. Verso le 8 di ieri mattina, poi, la nonna 74enne ha ricevuto una chiamata dal telefono del marito, e quando ha risposto uno sconosciuto le ha detto che se rivoleva lo smartphone doveva dargli 50 euro. A quel punto la donna, fingendo di accettare la richiesta, fissando un appuntamento per la consegna di lì a qualche ora e allertando il nipote, che a sua volta ha chiamato il 113. Una volta ricostruito l’accaduto, i poliziotti hanno spiegato alla signora come comportarsi al momento dell’incontro, e l’hanno seguita a brevissima distanza fino al luogo dell’appuntamento, il parcheggio esterno della Coop di via Massarenti 102. Sul posto la 74enne è stata avvicinata da un uomo con un giubbotto nero lungo e con il cappuccio calzato, che le ha mostrato il telefono e le ha chiesto nuovamente i 50 euro. A quel punto gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato il 32enne.