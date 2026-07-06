Rotary Club Imola: Costanza Farabegoli è la nuova presidente

Si è svolta la tradizionale cerimonia del Passaggio del Collare del Rotary Club Imola. Il presidente uscente Fabrizio Miccoli ha ‘passato il collare’ a Costanza Farabegoli, già direttrice della Struttura complessa di medicina interna dell’Ausl di Imola, che guiderà il club nell’anno rotariano 2026-2027. La cerimonia è stata l’occasione per rivolgere un ringraziamento a Miccoli per il servizio svolto durante il suo mandato e per formulare i migliori auguri di buon lavoro alla nuova presidente, chiamata «a proseguire l’impegno del Club a favore della comunità, nel solco dei valori di servizio, amicizia e responsabilità che caratterizzano il Rotary».

Si è svolta anche la tradizionale spillatura, con l’ingresso di un nuovo socio: Andrea Costa, fondatore e presidente di TeaPack, imprenditore da tempo impegnato nel sostegno a iniziative di carattere sociale, culturale e formativo.

«L’ingresso di un nuovo socio rappresenta un ulteriore segnale della vitalità del Rotary Club Imola, che continua ad accogliere donne e uomini accomunati dal desiderio di mettere le proprie competenze professionali al servizio della collettività, promuovendo progetti di solidarietà, crescita culturale e sviluppo del territorio».