Rocca Cinema Imola: si riparte il 25 giugno

Torna Rocca Cinema Imola, il cinema sotto le stelle, che si terrà all’interno del cortile della Rocca Sforzesca, da mercoledì 25 giugno a martedì 2 settembre: durante le 70 serate, con film diversi quasi ogni sera, saranno proiettate le migliori pellicole nazionali e internazionali. La novità 2025 saranno le proiezioni in lingua originale per una selezione di titoli, a cominciare dall’11 luglio con la pellicola Maria in cui Angelina Jolie interpreta “La Divina” Maria Callas. Gli altri film in lingua originale saranno inseriti nella programmazione di agosto.

Si riconferma anche quest’anno il progetto Cinema Revolution, voluto dal Ministero della Cultura a sostegno del cinema di qualità nazionale ed europeo: tutti i film italiani ed europei costeranno allo spettatore solo 3.50 euro. Questo prezzo accessibile vale per circa l’80% della programmazione. Solo per i blockbuster internazionali il prezzo del biglietto è 7 euro per gli interi e 6.50 euro per i ridotti.

Confermate anche le altre promozioni, come quella per famiglie (ridotto per tutti i componenti, sia adulti sia bambini, e omaggio al quinto componente) e la riduzione per gli abbonati alla stagione di prosa del Teatro Stignani.

Si segnala infine la presenza del bar nel cortile della Rocca, operativo per tutta l’estate, e la possibilità anche per le persone con disabilità uditiva o visiva di godere dello spettacolo del cinema grazie all’app Movie Reading con sottotitoli o audiodescrizione.

Di seguito la programmazione di giugno e luglio, con inizio delle proiezioni alle ore 21.30 e apertura della biglietteria alle 20.45. I titoli di agosto (quando invece le proiezioni inizieranno alle 21) e tutti gli aggiornamenti saranno comunicati nel corso dell’estate sul sito www.roccacinema.it.