“Ripuliamo Imola”: Rotary, Rotaract e Round Table alleati per l’ambiente

Una mattinata dedicata alla cura del territorio e alla responsabilità condivisa nei confronti dell’ambiente. Anche il Rotary Club Imola, insieme al Rotaract Club Imola e alla Round Table 62 Imola, ha aderito all’iniziativa “Ripuliamo Imola”, promossa da Puliamo i Fossi insieme alle associazioni e alle realtà del territorio che hanno scelto di unire le proprie energie in un’azione concreta di cittadinanza attiva. L’iniziativa si è svolta domenica 4 ottobre, con ritrovo presso il parcheggio McDonald’s di via Selice, coinvolgendo volontari e cittadini nelle attività di raccolta dei rifiuti e di cura degli spazi comuni.

Nel corso della mattinata è stata inoltre offerta la possibilità di conferire piccoli RAEE e pile esauste destinate a Hera. «La tutela dell’ambiente passa certamente attraverso le grandi scelte, ma anche attraverso la responsabilità quotidiana di ciascuno di noi – sottolinea la Presidente del Rotary Club Imola Costanza Farabegoli - abbiamo voluto aderire a questa iniziativa perché prendersi cura dei luoghi in cui viviamo significa prendersi cura della nostra comunità. È stato inoltre particolarmente significativo poterlo fare insieme a Rotaract e Round Table, condividendo con le nuove generazioni un’esperienza concreta di servizio».