Riecco la centrale di Imola: lotteria e selfie per aiutare la Neuropsichiatria Infantile

Torna la Centrale di Imola: lotteria e selfie per raccogliere i fondi per comprare attrezzature da devolvere al reparto Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Usl di Imola

Un appuntamento immancabile che colora l’estate del territorio, un contenitore di eventi come sempre ricco e molto interessante. “Una manifestazione che unisce le generazioni” per questo motivo presenta un programma ricco e vario con gruppi musicali che spaziano in ogni genere o quasi.

Beppe Bianco, organizzatore dell’evento, e lo staff dell’associazione App&Down hanno sempre un pensiero speciale per i bambini e i ragazzi del reparto Neuropsichiatria Infantile. “Abbiamo organizzato una lotteria per raccogliere i fondi, ma non solo. Nell’area selfie le persone avranno la possibilità di farsi scattare una foto che stamperemo e l’incasso sarà donato. L’obiettivo è comprare delle attrezzature da donare al reparto, siamo felici di dare il nostro piccolo contributo e aiutare dei professionisti meravigliosi che lavorano cercando di aiutare i bambini e i ragazzi a stare meglio – continua Bianco – sono dottori speciali e speriamo che questo piccolo gesto aiuti a migliorare ancora di più il servizio di riabilitazione”.

“L’entusiasmo, l’allegria e la generosità dei ragazzi di App&Down è sempre davvero sorprendente – commenta la responsabile dell’unità operativa dottoressa Elisabetta Zucchini - App&Down in questi anni ci ha dimostrato un’attenzione ed una sensibilità davvero importante. Siamo grati a Beppe, a tutto il suo staff e a tutti i cittadini che parteciperanno perché il supporto del territorio ci aiuta a superare tutte le difficoltà che la nostra professione ci mette di fronte”.