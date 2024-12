Riccardo da Medicina in finale a “The Voice Kids” con il rap di Eminem

Medicina, si tinge di orgoglio grazie a Riccardo Callegari, giovanissimo interprete rap che si è distinto nel programma “The Voice Kids” durante la terza puntata di ieri sera delle Blind Audition. Con la sua voce tagliente e impostata e al tempo stesso già ricca di sfumature e di emozione e il carisma che ha già conquistato numerosi festival canori regionali, Riccardo incanta il pubblico di Rai 1 - in particolare il coach Clementino che alla sua esibizione gli assegna l’ambito Super Pass, permettendogli di volare direttamente alla fase finale del programma.

Il brano presentato con estrema disinvoltura vocale e presenza scenica è Loose Yourself di Eminem, considerato uno dei pilastri caposaldo del rap per la sua difficoltà tecnica.

“E’ una grandissima soddisfazione per la mia Scuola di Canto” dichiara Ruggero Ricci, il vocal coach romagnolo che sta facendo vedere il grande fiuto nel suo ruolo di talent scout per artisti emergenti. Un ruolo ancora piu’ importante visto Ruggero Ricci fa parte della Mei Music Academy , insieme a Giordano Sanggiorgi e Giuliano Biasin, che forma ogni anno tantissimi giovani artisti e musicisti emergenti al MEI di Faenza, e che i festival dai quali e’ uscito Riccardo Callegari sono The Best Talent, Punta alle Stelle e Rockmagna Mia , tutti festival romagnoli svoltisi a Cervia, Forli e Faenza grazie alla collaborazione del MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti e del circuito della Rete dei Festival nazionali. “Si tratta di una grande soddisfazione anche per il MEI “ conferma Giordano Sangiorgi “ che prosegue a dare sostegno a chi valorizza i giovani talenti del nostro territorio”.