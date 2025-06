Referendum a Imola 8 e 9 giugno: tutto quello che c’è da sapere

In vista delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno, la macchina organizzativa del Comune di Imola è pienamente operativa. Saranno regolarmente aperti 62 seggi ordinari, affiancati da 3 seggi speciali (indicati come 5/S, 15/S e 25/S) e da due seggi volanti (n.2 e n.18), per garantire il diritto di voto anche agli elettori in condizioni particolari, inclusi quelli domiciliari.

A garantire il corretto svolgimento delle operazioni saranno impiegati: 62 Presidenti di seggio, 184 Scrutatori, 62 Segretari, ulteriori 2 scrutatori per i seggi volanti, 2 scrutatori per il voto a domicilio, 3 Presidenti e 6 Scrutatori nei seggi speciali. Complessivamente saranno impegnati 321 componenti.

Il corpo elettorale del Comune è composto da 53.545 cittadini, di cui 25.921 uomini e 27.624 donne. Voteranno per la prima volta 112 diciottenni. Gli elettori temporaneamente fuori sede che hanno chiesto di votare a Imola sono 61 (31 uomini e 30 donne).

L’Amministrazione Comunale ringrazia l’ufficio elettorale, l’anagrafe e tutti coloro, dipendenti comunali e non, che collaboreranno al buon andamento delle operazioni elettorali, sottolineando l’importanza del corretto funzionamento dell’intero sistema.

Tutte le informazioni su come votare, recupero della tessera elettorale etc., si possono trovare cliccando qui: Elezioni - Comune di Imola