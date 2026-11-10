Qatar e Abu Dhabi sono pronti: salta l’ipotesi del Gran Premio di Imola di Formula 1

IMOLA. Niente Gran Premio a Imola per il finale di stagione. «Siamo pronti per il Qatar e Abu Dhabi. Siamo pienamente preparati e impegnati a offrire due eccezionali fine settimana di Gran Premi e una conclusione spettacolare del Campionato Mondiale FIA di Formula 1. Non vediamo l’ora di accogliere piloti, scuderie e tifosi in due circuiti iconici, per un finale di stagione indimenticabile». Lo scrive su Instagram il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, mettendo fine alle speranze del circuito di Imola di ospitare il finale di stagione del Mondiale di F1. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari era il principale candidato per sostituire il Gran Premio di Abu Dhabi.