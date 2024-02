Protesta degli agricoltori, decine di trattori si stanno concentrando al casello di Castel San Pietro VIDEO

Come annunciato è iniziata intorno alle 9 la protesta degli agricoltori che dalla Romagna e dalle altre province si sono dati appuntamento al casello di Castel San Pietro. Decine e decine di trattori con il tricolore che hanno occupato un’area accanto alla San Carlo poco lontano dal casello A14. Al momento non ci sono disagi alla circolazione. Fuori dal casello autostradale a presidiare la zona una camionetta dei carabinieri e una della polizia nel caso gli agricoltori decidano di mettere in pratica un’azione dimostrativa.