“Porta in alto il nome di Imola nel mondo”: un premio al dottor Martino Gliozzi

Nei giorni scorsi il sindaco Marco Panieri ha ricevuto in Municipio il dottor Martino Gliozzi, medico imolese di 36 anni, recentemente insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, conferito dal Presidente della Repubblica su proposta dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona. Il riconoscimento, consegnato dall’ambasciatore Claudio Miscia, premia l’impegno del dottor Gliozzi in Portogallo, dove coordina l’Unidade de Saude Familiar da Baixa, nel cuore multiculturale di Lisbona, divenuta un esempio di efficienza, accoglienza e integrazione.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha espresso a nome della città di Imola il più sincero ringraziamento e orgoglio per il prestigioso traguardo raggiunto, sottolineando come l’esperienza di Gliozzi rappresenti “un bellissimo esempio di professionalità, umanità e spirito di servizio, che unisce competenza e impegno sociale, portando alto il nome di Imola nel mondo”.