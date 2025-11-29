Polizia locale imolese: più agenti in strada e nuovi orari degli uffici

Entrano in vigore progressivamente i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici della Polizia locale del Nuovo circondario imolese. L’operazione, che si concluderà il 1° dicembre con la rimodulazione del front office del Comando centrale, non è un semplice cambio di calendario, ma il fulcro di un più ampio piano di riorganizzazione strategica volto a migliorare l’efficienza complessiva del servizio.

La rimodulazione degli orari di ricevimento nasce da una precisa scelta: concentrare le fasce di apertura per rendere la gestione interna più flessibile ed efficace. Questo processo di ottimizzazione permetterà di destinare un numero maggiore di agenti al servizio esterno. L’obiettivo primario è garantire una presenza più capillare delle pattuglie sul territorio e un controllo più attento della sicurezza urbana e stradale, rispondendo in modo più incisivo alle esigenze di sicurezza della comunità.

Per offrire punti di riferimento certi e orari chiari per il disbrigo delle pratiche amministrative, sono stati definiti i nuovi calendari di apertura, che includono i presidi territoriali e i servizi specifici.

Il front office del Comando in via Pirandello osserverà un doppio orario: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 7:15 alle 12:45; martedì e giovedì, dalle 14:15 alle 19:45.

Presidio di Dozza: mercoledì (9-11) e sabato (10 – 12:30). Presidio di Castel Guelfo: venerdì (9:30 – 12). Mordano: lunedì (9:30 – 12). Presidio di Medicina: martedì (17 – 18:30) e sabato (9:30 – 12). Presidio Vallata del Santerno (Borgo Tossignano): mercoledì (16:30 – 18:15) e sabato (10 – 12).

Sono poi stati definiti orari specifici per le esigenze più tecniche: Servizio Infortunistica Stradale: lunedì (9– 12), giovedì (15 – 18) e sabato (9 – 12). Servizio Violazioni Amministrative: martedì (15 – 18) e sabato (08:30 – 12).

Servizio Polizia Giudiziaria e Polizia Commerciale: ricevimento esclusivamente su appuntamento.

Infine, anche il Servizio Messi Comunali (Comune di Imola) ha visto una rimodulazione degli orari, con fasce di apertura al mattino e al tardo pomeriggio/sera, e la nota che il sabato è escluso nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto).

La nuova organizzazione mira quindi a trovare il giusto equilibrio tra la necessità di assicurare la vicinanza e l’accessibilità degli uffici per i cittadini e la scelta strategica di potenziare il pattugliamento esterno, per una maggiore sicurezza sul territorio del Nuovo Circondario Imolese.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito web istituzionale del Nuovo Circondario Imolese.