Il 26 luglio 2021 Patrick George Zaki è diventato cittadino onorario di Imola. Nel tardo pomeriggio di quel giorno, infatti, il Consiglio comunale ha deliberato “di conferire la cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, riconoscendo nella sua figura quei valori di libertà di studio, di libertà di pensiero e di libertà alla partecipazione pubblica propri di questo territorio e delle istituzioni che lo rappresentano”.

A consegnare a Patrick Zaki la cittadinanza onoraria sarà il sindaco di Imola, Marco Panieri, nel corso di una cerimonia che si svolgerà venerdì 15 marzo, alle ore 18, nel teatro comunale “Ebe Stignani”. Subito dopo la consegna, Rita Monticelli dialogherà con Patrick Zaki sul suo libro “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia” (La nave di Teseo). L’iniziativa è ad entrata libera fino ad esaurimento dei posti.

“Patrick Zaki sta particolarmente a cuore a questa comunità, per lo studio a Bologna e le relazioni con la nostra provincia e la nostra regione ed è un simbolo di quell’internazionalismo e cosmopolitismo della cultura, della conoscenza e dei diritti che vorremmo divenisse patrimonio comune dell’umanità” sottolinea Giacomo Gambi, assessore alla Cultura e alla Legalità, che ha presentato la delibera in Consiglio comunale e ha invitato Zaki a venire in città, che continua “siamo felici che Zaki abbia accettato di essere con noi al Teatro Ebe Stignani venerdì 15 marzo, per sentire anche fisicamente l'abbraccio della nostra comunità di cui oggi è cittadino onorario”.