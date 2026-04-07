Imola, Pasquetta in Vallata, secondo tradizione con la “corsa dei somari” edizione numero 70

Piè fritta e somari è il binomio imprescindibile del Lunedì di Pasquetta in vallata, sempre molto affollato.

Quella di ieri era la settantesima edizione della Sagra della Piè fritta di Fontanelice, di cui sono stati impastati, stesi e fritti ben 12 quintali grazie al lavoro dell’instancabile staff di volontari.

Mentre le persone si assiepavano agli stand, che hanno continuato a friggere fino alle 19, alle 15 è andata in scena la consueta goliardica sfilata-corsa dei somari ieri baciata da un attesissimo sole. Fra i rioni in gara, Cirenaica, Campomoro, Maddalena, Parioli, Fornione, Casetto San Pietro, Prato-Gesso, Santa Margherita, Posseggio e San Giovanni, ciascuno con il suo improbabile equipaggio di fantini, questa è stata la classifica finale. Sul gradino più alto del podio si è piazzato il Casetto San Pietro con il somaro Tankero trainato dai fantini Theo e Rafa ovvero i Bandoleros, secondo il etan femminile all’esordio di San Giovanni, ovvero Ginny e Kitty, le Shrek, non a caso sul Ciuchino. Terzo è arrivato Prato Gesso con il somaro Godo con Covons e Gattino, alias le Cheerleader en travesti, alla guida. Tutti gli altri sono considerati, come da tradizione, a pari merito. I musicanti della banda hanno allietato l’atmosfera al campo sportivo, tante le visite alla torre comunale e in biblioteca per le mostre in corso.