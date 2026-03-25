Open Innovation, i talenti incontrano le imprese

Il Nuovo Circondario Imolese e il Comune di Imola annunciano il lancio di Imolab 4.0, il programma di open innovation che mette in connessione le eccellenze imprenditoriali del territorio con le nuove generazioni di professionisti dell’Emilia-Romagna. L’iniziativa è promossa in collaborazione con Con.Ami, Città metropolitana di Bologna, con la partecipazione tecnica di Boom Knowledge Innovation Hub. Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire la connessione tra imprese, innovazione e nuove competenze, offrendo ai giovani talenti l’opportunità di confrontarsi con sfide reali di impresa e allo stesso tempo supportando le aziende nell’esplorazione di nuove soluzioni tecnologiche e organizzative. Si inserisce in una strategia più ampia di livello metropolitano e regionale, che ha l’obiettivo di attrarre e valorizzare le competenze ed è orientata a rendere il territorio sempre più competitivo e attrattivo per giovani professionisti, studenti e profili altamente qualificati. «Oggi la competitività di un sistema economico non dipende solo dalle infrastrutture, ma dalla capacità di attrarre competenze, creare opportunità e costruire relazioni tra formazione e mondo del lavoro - dice l’assessore alle Attività produttive Pierangelo Raffini -. Con questa iniziativa offriamo ai giovani la possibilità di confrontarsi con sfide reali di impresa e, allo stesso tempo, aiutiamo le aziende a sperimentare nuove soluzioni tecnologiche e organizzative, in particolare sui temi della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale». Nel corso di due settimane di lavoro da remoto, i partecipanti saranno suddivisi in team composti da 5–6 persone e affiancati a un’azienda partner. Ogni gruppo lavorerà su una sfida concreta proposta dall’impresa, con il supporto diretto di un business mentor aziendale. I team saranno chiamati a progettare soluzioni e output tangibili, applicando approcci innovativi e strumenti tecnologici avanzati, tra cui l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, oltre a metodologie legate alla sostenibilità e all’economia circolare. Al termine del percorso, i progetti sviluppati verranno presentati ai referenti aziendali durante un evento finale in presenza presso “Auditorium Dell’Osservanza”, il 23 aprile. Il team vincitore riceverà un premio di 1.500 euro. Tra le aziende partner coinvolte nel progetto figurano Cefla, Elettrotecnica Imolese, SACMI, Tea Pak e Vertiv.