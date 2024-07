Nuovo Circondario Imolese, Panieri eletto presidente

Dopo le elezioni dello scorso giugno, ieri si è insediata l’Assemblea del Circondario imolese, che conta 26 componenti. I gruppi, fa sapere lo stesso Circondario, sono Centro sinistra unito, Fratelli d’Italia, Lega, Progetto Dozza, Civica Castel del Rio, Cambiamento, Progetto civico e il gruppo misto Castel Guelfo libera. Oggi, invece, si è tenuta la prima Giunta del mandato 2024-29, e i componenti, vale a dire i 10 sindaci dei Comuni del Circondario, hanno eletto all’unanimità il sindaco di Imola Marco Panieri come presidente e, come sue vice, la sindaca di Castel San Pietro Terme Francesca Marchetti e quella di Casalfiumanese Beatrice Poli. Ora, dichiara Panieri, “abbiamo davanti a noi sfide importanti, su cui abbiamo la volontà di lavorare insieme: dalla ricostruzione post alluvione al Piano urbanistico generale, dalla transizione digitale ed ambientale agli interventi socio-sanitari per ridurre le fragilità”. Entro il 2 agosto, annuncia il primo cittadino imolese, “firmerò il decreto con le deleghe ai sindaci della Giunta perché intendo coinvolgere tutti nel presidio delle gestioni associate e nelle sfide che abbiamo davanti”.