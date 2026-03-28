Nuovo Circondario Imolese e violenza di genere: nel 2025 assistenza a 16 donne e 27 figli

Per la realizzazione di azioni ed interventi volti a sostenere le donne vittime di violenza e i loro figli, la Regione Emilia-Romagna, nel 2025, ha messo a disposizione 890.400 euro per iniziative e percorsi a sostegno dell’autonomia abitativa e del reinserimento lavorativo delle donne che hanno subito atti di violenza. Al Nuovo Circondario Imolese sono stati assegnati 26.423 euro.

ASP Circondario Imolese, che gestisce per conto dei dieci Comuni del Nuovo Circondario Imolese i servizi alla persona, si impegna da anni anche nel contrasto alla violenza di genere in collaborazione con le Associazioni del territorio; nel corso dell’anno 2025 per gli interventi di sostegno abitativo per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita da contesti di violenza messi in campo da ASP Circondario Imolese, le risorse specificamente dedicate hanno permesso il coinvolgimento di 16 donne (di cui 11 nuclei familiari composti da madre e figli e nello specifico 22 minorenni e 5 maggiorenni). Dal momento che risultava possibile integrare le risorse regionali con fondi comunali il costo complessivo è stato pari a 28.565,12 eyro al fine di rendere ancora più incisivo l’intervento di sostegno all’autonomia.

Per l’anno 2026, la Regione ha rifinanziato questo Fondo per le stesse azioni, destinando al Nuovo Circondario 22.225,91 euro.

La fase del reinserimento in autonomia è la conclusione di percorsi, spesso molto lunghi, intrapresi dalle donne che decidono di liberarsi dal maltrattamento, e sostenuti dall’intero sistema territoriale. Questi percorsi preliminari di prima presa in carico delle donne vittime di violenza, che precedono il sostegno all’autonomia abitativa, hanno visto, nel corso dell’anno 2025 un impegno finanziario dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese di oltre 700.000 euro realizzati sempre attraverso ASP Circondario Imolese e che si aggiungono al sopra citato Fondo regionale per il sostegno abitativo e il reinserimento sociale e lavorativo.