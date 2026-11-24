A partire da sabato 28 novembre torna “Imola a Natale”, il tradizionale programma di iniziative che accompagna la città durante le festività. Un calendario ricco e articolato, che fino al 6 gennaio 2027 propone appuntamenti per tutte le età: concerti, spettacoli, animazioni itineranti, laboratori creativi, attività per bambini e famiglie, mercatini, mostre e occasioni di incontro promosse dalle tante realtà associative, culturali e commerciali del territorio.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 28 novembre, alle ore 17, in piazza Matteotti, con la tradizionale accensione dell’albero di Natale e delle luminarie cittadine. Alla presenza del sindaco di Imola Marco Panieri, degli Assessori alla Cultura, Giovani e Legalità Giacomo Gambi, alle Politiche per lo Sviluppo economico e dell’Innovazione digitale, Città smart e Nuove politiche del lavoro Pierangelo Raffini e dei presidenti e rappresentanti degli enti che hanno contribuito alla realizzazione del programma, il vicario Don Andrea Querzè benedirà il Presepe installato dai volontari della Cattedrale ai piedi dell’albero. Seguirà l’accensione delle luci natalizie, che illumineranno la città per tutto il periodo delle festività. Ad anticipare la cerimonia, alle ore 16.30, sarà la sfilata della Banda musicale “Città di Imola”, con partenza dal Teatro Ebe Stignani e arrivo in piazza Matteotti, dove alle 17.30 si terrà l’esibizione della Banda.