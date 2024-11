Natale 2024 a Imola: il calendario degli eventi

L’albero di Natale è un abete rosso, donato dal Comune di Folgaria, che anche quest’anno ha risposto positivamente alla richiesta del Comune di Imola. Si tratta di un albero che proviene dal bosco certificato PEFC Italia presente nel comune trentino. Per questo il Comune di Imola ha scelto di allestire la piazza con un albero certificato e non artificiale e ringrazia l’Amministrazione comunale di Folgaria ed in particolare il suo sindaco, per l’attenzione e la generosità dimostrate. “A nome di tutta la città di Imola, grazie al Comune di Folgaria per questo albero che illumina la nostra piazza unendo così le nostre due comunità in occasione del Natale” dichiara il sindaco di Imola Marco Panieri.

A seguito della cerimonia di accensione dell’albero, dalle ore 17.30, sul palco in Piazza Matteotti il coro Vocachildren si esibirà in un concerto dal titolo “Natale arriverà”, con una selezione di canti di Natale. Seguirà il concerto natalizio della Banda musicale Città di Imola, a partire dalle ore 18.15.

Continua anche quest’anno l’impegno della Pro Loco di Imola per illuminare il Centro Storico cittadino in occasione delle festività natalizie da sabato 30 novembre a venerdì 6 gennaio dalle 16 alle 23. Ad aggiungersi alla tradizionale illuminazione cittadina, ogni giorno, con il calare della sera, il cuore di Imola batterà al ritmo incantato della magia natalizia. In piazza Matteotti, il Palazzo Comunale diventerà il palcoscenico di uno spettacolo straordinario, dove la magia del Natale si traduce in suggestive proiezioni a tema natalizio sulla sua imponente facciata. Un caleidoscopio di luci e colori danza attraverso il buio, regalando un’esperienza straordinaria che cattura l’immaginazione di grandi e piccini. L’atmosfera incantata di queste proiezioni offre un intrattenimento unico, trasformando la piazza nel cuore pulsante di una festa che coinvolge tutti, rendendo il Natale a Imola un’esperienza indimenticabile per la comunità. Saranno inoltre posizionate in Via Galeati, Via Aldrovandi e Via Emilia delle installazioni luminose ad abbellire ancor di più la città di Imola in veste natalizia.

Nel pomeriggio del 30 novembre, dalle 17.30, sarà possibile assistere ad una straordinaria performance visivo-musicale che incanterà tutti, grandi e piccini. I Dream Birds , un gruppo di artisti sui trampoli che interpretano grandi e suggestivi volatili luminosi che danzano sulle dolci note di musiche sognanti, invaderanno le vie del centro e termineranno il loro spettacolo itinerante in piazza Matteotti. Venerdì 6 dicembre l’esuberante ensemble Bandastorta ci condurrà in un fantastico viaggio nelle atmosfere festive tra le musiche del mondo, per le vie del Centro Storico. Trombe squillanti, sassofoni virtuosi, ritmiche incalzanti ci catapulteranno nella mischia di festeggiamenti travolgenti, a partire dalle ore 16.30. La Vigilia di Natale torna in città la Banda dei Babbi Natale. Dalle ore 16.30 questa simpatica marching band eseguirà classici di Natale e brani per tutte le età per le strade di Imola. Uno spettacolo itinerante, consolidato da oltre 15 anni di esibizioni nelle strade di tutta Italia. I Babbi Natale alterneranno coreografie di parata a concerti estemporanei eseguiti tra il pubblico, coinvolgendo grandi e piccini con gag e animazioni.

A partire dall’accensione dell’albero di Natale, e per tutti i weekend del mese di dicembre la splendida piazza, cuore pulsante della nostra città, sarà la suggestiva cornice di concerti ed animazioni per tutti i gusti. Un ricco programma di attività natalizie vivaci, pensate per valorizzare il centro di Imola, contribuendo a “riscaldare” l’atmosfera, in un clima di festa.

Domenica 1 dicembre, dalle ore 16.30, il Coro giovanile imolese Gioi, con il suo repertorio che spazia dalla musica pop a quella popolare e tradizionale passando per la musica colta sacra e profana, antica e contemporanea, e il coro di voci bianche “la Brigata Canterina”, composto da bambini dai 6 agli 10 anni, si esibiranno in un concerto dal titolo Natale Pop.

Venerdì 6 dicembre dalle ore 17.30, Experience Choir propone un concerto gospel che riempirà la piazza di musica soul, durante il quale si potrà apprezzare un repertorio che va dagli spiritual tradizionali a brani gospel più “moderni” vicino al blues ed al RnB.

Sabato 7 dicembre dalle ore 16.30 la Società di Danza Imolese ci condurrà nella vita dell’ottocento, dove il ballo era parte sociale fondamentale. Le “PICCOLE DONNE” che rincorrono la realizzazione personale, che inseguono i propri ideali di vita e che si “rialzano” con grande determinazione, porteranno tra le volte ed i passaggi imolesi abiti, musiche e desiderio di festa, tipica del tempo. Copricapo e scaldamani, cilindro e bastone, una bevanda calda nelle locande, una breve passeggiate per le vie della città e... la danza!

Domenica 8 dicembre ricorre la Festa dell’Immacolata Concezione in Piazza. Alle ore 16.30 la piazza si riempirà delle note della Banda musicale Città di Imola. Alle ore 17 i Vigili del fuoco, alla presenza del Sindaco Marco Panieri e del Vescovo Giovanni Mosciatti, deporranno un mazzo di fiori alla statua della Madonna sulla facciata del Palazzo Comunale.

Venerdì 13 dicembre fiato agli ottoni, con l’esibizione della Brass Band della Scuola di Musica Vassura Baroncini, dalle ore 16.30, formazione musicale composta da insegnanti e allievi della scuola di musica comunale.

Il giorno sabato 14 dicembre si svolgerà l’iniziativa “Motobabbi” con partenza alle ore 15 dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Si tratta di una parata di motociclisti vestiti da Babbo Natale che farà due giri in pista per poi dirigersi verso piazza Matteotti, dove saranno parcheggiate le moto. L’attività conclude la raccolta doni a favore delle bambine e dei bambini meno fortunati realizzata dall’Associazione No Sprechi ODV di Imola.

Domenica 15 dicembre sarà l’occasione per assistere alla rappresentazione Accadde a Betlemme a cura della Scuola San Giovanni Bosco, alle 16.30. I ragazzi dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria verranno divisi in tre gruppi e partiranno da tre luoghi diversi della città per poi riunirsi in piazza Matteotti dove verrà ricostruita la Natività. L’evento si concluderà con la preghiera e l’esortazione natalizia del Vescovo di Imola.

Venerdì 20 dicembre alle 16.30 arriverà in piazza, un po’ in anticipo, la Slitta di Babbo Natale. Una slitta originale del Diciannovesimo Secolo, proveniente dal nord Europa e guidata dal cocchiere in abiti d’epoca, trasporterà Babbo Natale sulle note dei brani natalizi più celebri.

Sabato 21 dicembre alle ore 16 “Ti canterò un sogno”, canti e sogni di Natale con il Coro il Grillo d’Oro. Dalle ore 17.30 con la fiaccolata storica della Corte Alidosiana, l’Associazione “Difensori della Rocca” ci condurrà in un emozionante viaggio nel tempo per rivivere un momento storico della nostra amata città, con una rievocazione che trasporterà tutti nell’Imola del 1420. Partendo dal piazzale della Rocca Sforzesca, la fiaccolata si snoderà per le vie della città, attraversando via Garibaldi, via Bughetti e via Emilia, per giungere in Piazza Matteotti alle ore 17.30, dove la Corte Alidosiana offrirà un suggestivo saluto alla città.

Domenica 22 dicembre concerto con poesie e canti di Natale La grande cometa con il Coro Cresci Cantando. I giovani cantanti si esibiranno a partire dalle ore 17.

Giovedì 26 dicembre, torna per la sua terza edizione la “Camminata di Natale” organizzata dal Comune di Imola e dall’Atletica Imola Sacmi Avis. Partenza tutti insieme da piazza Matteotti alle ore 10.00 per una camminata ludico motoria di circa 7 chilometri con giro all’autodromo; iscrizioni dalle ore 9.00 (contributo minimo € 2,00). Il ricavato sarà devoluto alle associazioni AUSER e No Sprechi di Imola. Musica e animazione con Paolino vocalist e Max Vasselli Dj in collaborazione con Radio Bruno.

Arriva la Befana – Le festività si concluderanno in piazza Matteotti con l’arrivo della Befana, sabato 6 gennaio 2025. Torna infatti l’attesissima discesa delle Befane del CAI Imola dalle finestre del Palazzo Comunale, con la distribuzione della tradizionale calza a bambini e bambine.