Morto l’infermiere Maurizio Cai: il cordoglio dell’Ausl imola: “Persona dal cuore grande”

La direzione, i colleghi e tutti gli operatori dell’Ausl di Imola si stringono nel cordoglio per la prematura scomparsa del collega Maurizio Cai, infermiere attualmente in servizio all’Ambulatorio infettivologico, ma per molti anni operatore del servizio di emergenza territoriale 118. “Maurizio Cai - si legge in una nota - è ricordato da tutti i colleghi, oltre che per la sua professionalità e competenza (operava anche come formatore di rianimazione cardio polmonare), per le doti umane: persona dal cuore grande, sempre disponibile, solare e gentile. La Direzione, i colleghi e tutti gli operatori dell’Azienda Usl di Imola porgono alla famiglia le sentite condoglianze per l’incolmabile perdita”.