Morte di Papa Francesco, il rosario in suffragio in piazza San Pietro guidato dal cardinale imolese Mauro Gambetti

A guidare la preghiera nel rosario a suffragio di Papa Francesco questa sera alle 19.30 in piazza San Pietro sarà il cardinale imolese Mauro Gambetti, arciprete della Basilica papale di San Pietro in Vaticano, vicario generale del Papa stesso per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro.

Il cardinale Gambetti, ordinato tale da Papa Bergoglio nel 2020 e considerato persona a lui molto vicina, prima di diventare porporato è stato frate francescano, priore della Basilica di Assisi. La domenica del 25 ottobre 2020, durante l’Angelus, papa Francesco annunciò la sua elezione a cardinale, consacrato quindi vescovo ad Assisi il 22 novembre fu poi creato cardinale nel concistoro del 28 novembre dello stesso anno.

Classe 1965, Gambetti si è diplomato al liceo scientifico Valeriani di Imola, poi laureato in ingegneria meccanica all’Università di Bologna. E' stato uno dei giovani della parrocchia imolese di San Giovanni Nuovo. La sua vocazione risale al 1992 quando cominciò il suo cammino nell’ordine dei Frati minori, ordinato nel 1998. È poi stato ordinato presbitero nel 2000, nel convento del Santissimo Crocefisso di Longiano, dove è stato responsabile della comunità dal 2005 al 2009, quindi fino al 2013 è stato ministro provinciale dei frati minori della provincia bolognese. Dal 2013 al 2020 è stato custode generale del convento di san Francesco d'Assisi. Dopo l'elezione a cardinale, dal 2021 vicario generale per la Città del Vaticano, presidente della Fabbrica di San Pietro e arciprete della basilica di San Pietro in Vaticano. Dal dicembre 2021 è tra i membri del dicastero per la comunicazione.