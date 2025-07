Mordano, nuovo incontro la Tracmec cerca investitori

Nuovo incontro, questa mattina, in merito alla vertenza Tracmec, richiesto dai sindacati alla presenza della Regione Emilia-Romagna, con l’assessore Giovanni Paglia, e del capo di gabinetto della Città metropolitana di Bologna, Stefano Mazzetti. Al tavolo, oltre a Fim, Fiom e Uilm, erano presenti i rappresentanti aziendali di Tracmec e Bauer Group, Confindustria Emilia, il sindaco di Mordano Nicola Tassinari, oltre allo staff tecnico del tavolo.

L’aggiornamento prevedeva principalmente le comunicazioni da parte della società rispetto alla reindustrializzazione dello stabilimento di Mordano, uno dei punti previsti dall’accordo sottoscritto in data 29 maggio 2025, accordo che ha sospeso una lotta sindacale durata un mese e mezzo, con scioperi e presidio da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di Tracmec davanti ai cancelli di via Selice. L’azienda ha presentato un progetto relativo ad un’importante ristrutturazione dell’edificio, che verrà messo a disposizione di imprenditori interessati a insediarsi con le proprie attività produttive sul territorio. Il progetto, tuttavia, ha come data di ultimazione il primo trimestre del 2027.

Tracmec, hanno fatto sapere Fim, Fiom e Uilm, non ha escluso la possibilità di valutare eventuali manifestazioni di interesse qualora qualcuno volesse avanzare proposte, aprendo di fatto a possibili interlocuzioni con soggetti imprenditoriali disponibili a operare sin da subito.