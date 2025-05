Mordano, domenica 11 maggio la Magnalonga, la camminata lungo 5 osterie

Domenica prossima, 11 maggio, a Mordano si terrà la Magnalonga. Organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune, prevede un percorso pianeggiante che si snoda per 7,6 km attraverso campi, vigneti e ciclopedonali. È un invito a camminare gustando, per vivere il territorio in modo conviviale e autentico, tra natura, sapori locali e buonumore condiviso. La partenza è dalla Sala Polivalente in via della Repubblica 10, e l’arrivo al Centro Giovani Flood, in Via Roma 22. Cinque osterie saranno disposte lungo il tragitto, scandendo le tappe di una passeggiata gastronomica che spazia dall’antipasto al dessert. In ogni punto di sosta i partecipanti potranno gustare piatti della tradizione romagnola, con alternative vegetariane e vini locali, accompagnati da musica e intrattenimento dal vivo. Le partenze saranno scaglionate in cinque fasce orarie: 10.30, 11, 11.30, 12 e 12.30, con una durata media stimata di circa quattro ore. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 9 maggio, salvo esaurimento posti, esclusivamente sul sito della Pro Loco Mordano (aderente all’Unpli, l’Unione Pro loco d’Italia). Per informazioni 331 7306118, oppure prolocomordano@gmail.com