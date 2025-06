Mordano, 5 gattini abbandonati in una scatola sigillata: si salvano in 3

Un grave episodio di abbandono è stato denunciato dall’Enpa di Lugo. Una signora residente a Massa Lombarda ha ricevuto la telefonata del fratello che rientrando da una passeggiata in via Nuova di Mordano riferivano di aver sentito miagolii molto flebili provenire da un fosso. Avvicinandosi hanno notato una scatola di cartone in mezzo alle erbacce, si sono calati nel fosso e sollevando la scatola si sono resi conto che la scatola era vuota e con il fondo rotto. Hanno immediatamente cercato di individuare la provenienza dei miagolii e sono riusciti a trovare il primo cucciolo scheletrico e con gli occhi pieni di pus impigliato in mezzo ai rovi. Immediatamente è stata contattata l’associazione per avere un consiglio su come procedere. I volontari dell’infermeria consigliato di proseguire la ricerca per accertarsi che non ci fossero altri cuccioli, riproducendo con l’aiuto del telefono il miagolio di mamma gatta. È così che sono stati ritrovati altri due gattini ormai in condizioni critiche. Immediatamente è iniziata la corsa verso l’infermeria per cercare di salvarli e il tentativo è andato a buon fine: i 3 piccoli sono stati affidati ad una balia che li sta seguendo minuto per minuto. A pochi metri di distanza è stata notata una seconda scatola sigillata con nastro adesivo e una volta aperta è avvenuta la macabra scoperta: la presenza di due gattini deceduti forse per asfissia o per l’urto dovuto a possibile lancio. Nella scatola erano presenti diverse macchie di sangue.

«Un episodio così grave lascia sgomenti - commenta Marianna Gianstefani Presidente Enpa di Lugo - che ci siano esseri capaci di commettere tali crudeltà fa rabbrividire su che tipo di persone siano sempre che si possa definirle persone. Facciamo appello a chi abita in zona, se riconoscete questi gattini o avete informazioni per aiutarci chiamateci al 329 3163050. Il disegno di legge sui reati contro gli animali recentemente approvato dal Senato inasprisce le pene e riconosce gli animali come vittime dirette come portatori di diritti non più solo come oggetto di un sentimento umano».