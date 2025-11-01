Monsterland a Imola: un arresto per spaccio di droga e tre denunce per rapina

“Monsterland Halloween Festival” a Imola ha visto l’impiego di oltre 200 operatori delle Forze di Polizia, tra cui reparti inquadrati, pattuglie della Polizia di Stato, Polizia Ferroviaria, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, oltre alle Unità Cinofile e U.O.P.I. e i Reparti Prevenzione Crimine. Era presente, inoltre, personale della Squadra Mobile in borghese impegnato a contrastare e impedire la commissione di reati di microcriminalità diffusa. Lo spettacolo si è svolto regolarmente sino al termine, intorno alle 5, con il deflusso che si è protratto sino alle 8 circa, senza criticità per l’ordine pubblico.

Tutte le attività di controllo sono state attuate dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale di Imola nell’area dell’autodromo e nell’area della stazione ferroviaria, anch’essa interessata dall’afflusso e dal deflusso del pubblico. Nell’arco della serata sono stati denunciati 3 uomini (2 italiani e un marocchino) per rapina con oggetto due collanine in oro e uno smartphone. Inoltre, durante lo svolgimento del servizio sono stati segnalati una quindicina di furti, talvolta con strappo, di smartphone e collanine, ma in tre casi sono stati rinvenuti dagli operatori di Polizia già nell’arco della serata.

Sul fronte degli stupefacenti è stato tratto in arresto un italiano di circa 40 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale e sono stati denunciati 4 uomini per detenzione ai fini di spaccio.