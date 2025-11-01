Monsterland a Imola, il piano sanitario promosso a pieni voti VIDEO GALLERY

Per Monsterland a Imola un successo da 40mila partecipanti con una ottima tenuta del piano sanitario. All’interno della manifestazione erano attivi più Posti Medici Avanzati (PMA), di cui uno con personale medico e infermieristico dell’UOC Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’AUSL di Imola, operativo dalle 20 alle 6. Il piano prevedeva inoltre il potenziamento del 118, con un’automedica aggiuntiva e diverse ambulanze ILS e BLS dislocate in punti strategici della città; rafforzamento del personale ospedaliero in Pronto Soccorso, Osservazione Breve Intensiva e Medicina d’Urgenza.

Nel corso dell’evento, 190 persone hanno avuto necessità di una valutazione sanitaria nei PMA interni, con 6 persone trasportate in Ospedale, una delle quali ancora in osservazione.

Le principali cause di intervento sono state intossicazioni da alcol o droghe, alcuni traumi lievi e irritazioni da spray urticante. Nessuno dei pazienti presenta condizioni che destino particolari preoccupazioni.

Si segnalano inoltre numerosi accessi spontanei in Pronto Soccorso tra la serata di ieri e la mattinata odierna, alcuni ancora in fase di valutazione da parte del personale sanitario

In una nota, la Direttrice Generale dell’Azienda USL di Imola, Agostina Aimola, esprime un sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario per l’ennesima prova di competenza e disponibilità che ha garantito. “Credo sia doveroso rappresentare la gratitudine ai professionisti della nostra Azienda sempre pronti a mettere in gioco la propria comprovata competenza ed esperienza per assicurare l’assistenza anche nei contesti più complessi e ad alta pressione”.