Monsterland 2026 a Imola: il 31 ottobre 13 palchi e una grande proposta gastronomica

Imola
  • 21 ottobre 2026
Foto Mauro Monti Mmph
Foto Mauro Monti Mmph

Dopo il debutto dell’anno scorso nel circuito sul Santerno, con oltre 42.000 partecipanti secondo le stime ufficiali, a Imola torna il 31 ottobre all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari “Monsterland Halloween Festival”. Si contano 13 palchi tematici, “grandi nomi della musica italiana e internazionale”, spettacoli, attrazioni e 7.000 metri quadrati di spazi in più rispetto allo scorso anno. Il programma qua e là si accende già venerdì 30 ottobre, per proseguire fino a domenica 1 novembre. Sono attesi alcuni dei volti noti della scena rap e urban italiana, tra cui Salmo, Guè, Noyz Narcos, Kid Yugi e Artie 5ive, insieme a protagonisti dell’elettronica internazionale come Marco Carola, Loco Dice e Paco Osuna.

Ad arricchire la manifestazione anche installazioni, spettacoli itineranti e attrazioni, dall’Horror Luna Park alle escape room, fino alle esibizioni di freestyle motocross (programma completo su monsterland.it). L’obiettivo istituzionale è valorizzare, grazie all’evento, l’offerta turistica dell’Emilia-Romagna, con pacchetti soggiorno che comprendono strutture ricettive e attività convenzionate a Imola, Bologna e nella riviera romagnola. La manifestazione coinvolge inoltre artisti, marchi e istituzioni locali, proponendo “esperienze culturali, enogastronomiche e all’aria aperta per offrire ai partecipanti l’opportunità di scoprire il territorio durante il fine settimana di Halloween”. Lo evidenziano oggi gli organizzatori all’appuntamento con la stampa in Regione, con l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, il sindaco di Imola Marco Panieri e il ceo di Unconventional Events William Gay, che produce Monsterland col patrocinio della Regione. La festa animerà il circuito dalle 16 alle 5 del mattino successivo, con un programma che intreccia musica, intrattenimento ed enogastronomia.

La proposta gastronomica del San Domenico

In ogni caso si tratta di “un evento in crescita”, ricordano gli addetti ai lavori, che nelle prime 15 edizioni ha accolto complessivamente oltre 340.000 partecipanti provenienti da più di 50 nazioni e che quest’anno amplia ulteriormente l’offerta. Tra le novità c’è la proposta gastronomica curata dal ristorante San Domenico di Imola e dallo chef Massimiliano Mascia, affiancata dai cocktail e dalle performance di Cocktail Circus. “Monsterland racconta bene la capacità dell’Emilia-Romagna di valorizzare luoghi conosciuti in tutto il mondo per lo sport, aprendoli a nuove esperienze e a pubblici diversi”, assicura Frisoni, che attende “ricadute positive per le strutture ricettive, la ristorazione e il commercio. Il nostro obiettivo è fare in modo che chi arriva per partecipare a un evento come questo trovi nuove ragioni per fermarsi, conoscere il territorio e magari scegliere di tornarci”. Panieri esalta “la collaborazione con una realtà prestigiosa come il ristorante San Domenico, guidato dallo chef Mascia, porta il valore delle due Stelle Michelin all’interno di una cornice inedita come la Vip Terrace, unendo musica, grande spettacolo e alta enogastronomia. È la dimostrazione concreta di come Imola sappia fare squadra, valorizzando le proprie eccellenze storiche - puntualizza il sindaco - e aprendosi al tempo stesso a linguaggi e pubblici differenti, all’insegna della qualità dell’accoglienza” della città. Il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti, sottolinea che “per noi è importante che l’Autodromo continui a essere una risorsa per Imola durante tutto l’anno. Il nostro obiettivo è valorizzare le potenzialità dell’Autodromo anche attraverso iniziative che affianchino gli appuntamenti sportivi e che sappiano intercettare interessi diversi”.

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