Monsterland 2026 a Imola: il 31 ottobre 13 palchi e una grande proposta gastronomica

Dopo il debutto dell’anno scorso nel circuito sul Santerno, con oltre 42.000 partecipanti secondo le stime ufficiali, a Imola torna il 31 ottobre all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari “Monsterland Halloween Festival”. Si contano 13 palchi tematici, “grandi nomi della musica italiana e internazionale”, spettacoli, attrazioni e 7.000 metri quadrati di spazi in più rispetto allo scorso anno. Il programma qua e là si accende già venerdì 30 ottobre, per proseguire fino a domenica 1 novembre. Sono attesi alcuni dei volti noti della scena rap e urban italiana, tra cui Salmo, Guè, Noyz Narcos, Kid Yugi e Artie 5ive, insieme a protagonisti dell’elettronica internazionale come Marco Carola, Loco Dice e Paco Osuna.

Ad arricchire la manifestazione anche installazioni, spettacoli itineranti e attrazioni, dall’Horror Luna Park alle escape room, fino alle esibizioni di freestyle motocross (programma completo su monsterland.it). L’obiettivo istituzionale è valorizzare, grazie all’evento, l’offerta turistica dell’Emilia-Romagna, con pacchetti soggiorno che comprendono strutture ricettive e attività convenzionate a Imola, Bologna e nella riviera romagnola. La manifestazione coinvolge inoltre artisti, marchi e istituzioni locali, proponendo “esperienze culturali, enogastronomiche e all’aria aperta per offrire ai partecipanti l’opportunità di scoprire il territorio durante il fine settimana di Halloween”. Lo evidenziano oggi gli organizzatori all’appuntamento con la stampa in Regione, con l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, il sindaco di Imola Marco Panieri e il ceo di Unconventional Events William Gay, che produce Monsterland col patrocinio della Regione. La festa animerà il circuito dalle 16 alle 5 del mattino successivo, con un programma che intreccia musica, intrattenimento ed enogastronomia.