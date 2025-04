Meteo Romagna, una domenica di pioggia con un brusco calo delle temperature

In arrivo una domenica 6 aprile nel segno della pioggia, con un brusco calo delle temperature e allerta gialla per vento. Così il bollettino di Arpae Emilia-Romagna: “Per domenica 6 aprile cielo irregolarmente nuvoloso con sporadiche precipitazioni in mattinata sulla parte orientale della regione, anche a carattere di rovescio. Dal tardo pomeriggio tendenza ad ampie schiarite sul territorio a partire dalle aree occidentali della regione. Temperature minime comprese tra 9 e 10 gradi, massime in sensibile calo comprese tra 12 e 14 gradi”.