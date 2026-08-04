Meteo Romagna, continua il gran caldo e massime attorno a 38 gradi: allerta gialla e arancione in tutta la regione

Prosegue anche domani, mercoledì 5 agosto, in Emilia-Romagna l’allerta arancione per temperature estreme. Mercoledì 5 agosto, si legge nel bollettino della Protezione civile regionale, “nelle zone di pianura e della prima collina è prevista la persistenza di temperature massime elevate, intorno a 38 gradi o localmente superiori, con diffuse condizioni di disagio bioclimatico”. Inoltre, dal pomeriggio “non si escludono temporali sparsi e di breve durata, con possibili effetti associati occasionali”. L’allerta arancione riguarda in particolare le zone di pianura tra le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e l’entroterra ravennate. E’ invece allerta gialla, sempre per temperature estreme, per tutta la fascia collinare da Piacenza a Rimini. Le uniche zone non coinvolte dall’allerta sono la costa e la montagna.