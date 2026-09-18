Medicina, Trasversale di Pianura, partono i lavori: due milioni di investimento per i ponti

Prendono il via i lavori di manutenzione e miglioramento strutturale dei ponti Medicina I e Medicina III lungo la strada statale 253 bis “Trasversale di Pianura”, nel territorio della Città metropolitana di Bologna. Gli interventi, programmati da Anas, interesseranno rispettivamente il ponte sul torrente Quaderna e quello sul torrente Gaiana, coinvolgendo i territori comunali di Medicina e Budrio. L’investimento complessivo supera i 2 milioni di euro.

Il cantiere partirà giovedì 17 settembre e comporterà modifiche alla circolazione. Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza sarà istituito il senso unico alternato in due distinti tratti della Trasversale di Pianura. Sul ponte Medicina III, al km 35,800-35,920, il provvedimento è necessario per permettere i lavori sulla struttura che attraversa il torrente Gaiana. Un secondo senso unico alternato sarà attivato tra il km 33,800 e il km 33,920, in corrispondenza del ponte Medicina I sul Quaderna. La scelta di intervenire contemporaneamente sui due ponti comporterà quindi la presenza di due semafori, con inevitabili ripercussioni sulla fluidità del traffico, ma dovrebbe consentire di concentrare i lavori e ridurre la durata complessiva dei disagi.

Il piano di Anas punta a prolungare la vita utile delle due infrastrutture e a migliorarne le condizioni strutturali. Sono previsti il ripristino delle parti ammalorate e il rinforzo di alcuni elementi delle strutture, oltre alla demolizione e ricostruzione dei cordoli laterali. Saranno inoltre installate nuove barriere di sicurezza, sostituite e integrate le segnaletiche e rifatta la pavimentazione stradale. Al termine degli interventi sarà possibile rimuovere i semafori e ripristinare completamente la circolazione veicolare sui due ponti.

L’avvio del cantiere è stato accolto con soddisfazione dai sindaci di Budrio e Medicina, Debora Badiali e Matteo Montanari, che sottolineano come si tratti di interventi attesi da tempo. I due amministratori riconoscono i disagi legati alla presenza contemporanea dei due sensi unici alternati, ma evidenziano come la scelta di Anas possa consentire di abbreviare la durata complessiva dei lavori e arrivare a una viabilità senza più restringimenti e semafori.

«Esprimiamo soddisfazione per l’avvio dei lavori di ripristino dei ponti sulla Trasversale di Pianura, interventi attesi da tempo. Sappiamo che la presenza di un secondo semaforo creerà qualche disagio in più, ma la scelta di Anas di lavorare contemporaneamente su due punti consentirà di ridurre i tempi complessivi dei cantieri e quindi anche la durata dei disagi, per arrivare finalmente a una viabilità senza più restringimenti e semafori», dichiarano Badiali e Montanari.

Nel frattempo prosegue anche il confronto su altri interventi destinati a modificare la viabilità della zona. I Comuni riferiscono che si sta definendo la convenzione per la realizzazione della rotatoria all’intersezione con la Sp 6 San Vitale, opera ritenuta utile per migliorare la sicurezza e superare l’attuale incrocio. C’è inoltre la conferma che sta procedendo la progettazione per il completamento della Trasversale di Pianura: restano da realizzare circa cinque chilometri dell’infrastruttura, un intervento atteso da anni che consentirebbe di completare il collegamento.

Badiali e Montanari hanno infine ribadito ad Anas la necessità di coinvolgere fin dalle prime fasi della nuova progettazione le amministrazioni comunali interessate. Nel frattempo, agli automobilisti viene raccomandata particolare attenzione nei tratti interessati dai cantieri e il rispetto della segnaletica e delle indicazioni degli addetti alla gestione del traffico.