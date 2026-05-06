Medicina territoriale, da ottobre arrivano le Aft e nell’Imolese saranno 5

Imola
  • 06 maggio 2026
L’interno di un ambulatorio alla casa della comunità dell’ospedale vecchio (foto mmph)
L’interno di un ambulatorio alla casa della comunità dell’ospedale vecchio (foto mmph)

L’evoluzione della medicina territoriale passerà dalle Aft, Aggregazioni funzionali territoriali, che a Imola e circondario saranno 5.

La Regione Emilia-Romagna ha approvato l’aggiornamento della programmazione per l’istituzione dei nuovi gruppi di medici di famiglia collegati alle Case della comunità, che avranno il compito di assicurare continuità assistenziale tutti i giorni. «Nel territorio dell’Ausl di Imola la nuova articolazione prevede cinque Aft, di cui due in città nella Casa di comunità di Imola per coprire l’area Nord e Mordano (ospedale vecchio, ndr) e quella Centro e Sud della città (Pedagna, ndr) - spiega il consigliere regionale Fabrizio Castellari -. Le 5 Aft sono state pensate per garantire una copertura capillare e una presa in carico più efficace dei cittadini, articolando l’area tra Imola città, i comuni della pianura e la Vallata del Santerno. Le Case della comunità di Imola e quella di Castel San Pietro Terme assumono il ruolo di poli hub, ovvero sono strutture che coordinano le reti territoriali, mentre le strutture di Medicina e della Vallata del Santerno operano come “nodi spoke” più piccole e diffuse sul territorio, in un sistema integrato che consente di avvicinare i servizi ai cittadini mantenendo al tempo stesso un forte coordinamento territoriale. Le Aft rappresentano una nuova modalità organizzativa della medicina generale che punta a superare il modello tradizionale del medico singolo, favorendo il lavoro in rete, l’estensione degli orari di accesso e una maggiore integrazione con gli altri servizi sanitari e sociosanitari. L’obiettivo è rafforzare la sanità di prossimità, migliorare la gestione delle patologie croniche e ridurre il ricorso improprio agli ospedali, offrendo risposte più rapide e coordinate ai bisogni della popolazione».

Particolare rilievo assume anche la Vallata del Santerno, che grazie a una Aft dedicata potrà mantenere e consolidare la presenza dei servizi, in collegamento con il polo imolese, evitando il rischio di marginalizzazione delle aree più periferiche e garantendo equità di accesso alle cure. «Questa riorganizzazione rappresenta un passo concreto verso una sanità più vicina ai cittadini - dichiara il consigliere regionale Fabrizio Castellari -. L’azienda sanitaria di Imola viene ancora una volta riconosciuta come punto di riferimento per tutto il territorio, con le Case della comunità che diventano il cuore dell’assistenza. È una scelta che rafforza la qualità dei servizi e garantisce maggiore equilibrio tra città e tutte le aree del territorio circondariale, a partire dalla Vallata del Santerno. Ora la sfida sarà accompagnare questa riforma con le risorse e il personale necessari, per renderla pienamente operativa nei tempi previsti». L’attivazione delle AFT è prevista entro il 1° ottobre prossimo, in coerenza con gli indirizzi nazionali e con gli investimenti del Pnrr sulla sanità territoriale.

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