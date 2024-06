Medicina, sabato sera di sangue un incidente mortale e uno grave con due feriti

Due incidenti gravissimi nella serata di sabato a Medicina, di cui uno mortale, costato la vita a una 35enne di Budrio. Lo schianto mortale si è verificato intorno alle 22 in via San Salvatore all’altezza del civico 1545 in territorio di Medicina, dove una automobilista residente a Budrio di 35 anni sarebbe uscita di strada decedendo sul posto. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Imola che sta ricostruendo anche quello successo appena alcune ore prima sempre in territorio medicinese, alle 19. In questo caso le vetture coinvolte erano due e altrettanti i feriti rimasti incastrati nelle auto andate completamente distrutte nella carambola fuori dalla carreggiata della Trasversale di pianura sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Budrio e da Medicina ed è atterrato anche l’elisoccorso.