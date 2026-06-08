Medicina, punta il coltello verso un’anziana nel parcheggio del supermercato: 34enne arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno arrestato un 34enne di origine ucraina, già noto alle forze dell’Ordine. Dopo una segnalazione giunta al 112, una pattuglia si è diretta verso il parcheggio del supermercato in via San Paolo, poiché una donna, poi identificata in una pensionata settantenne, mentre stava riponendo la spesa all’interno della sua auto, è stata avvicinata dal 34enne che, sotto la minaccia di un coltello a serramanico, le ha intimato di scendere dal veicolo, avvicinando la lama alla pancia dell’anziana. Probabilmente disturbato dall’arrivo di altre persone, l’uomo si è velocemente allontanato a piedi. Le ricerche intraprese dai Carabinieri intervenuti sul posto e da altri che hanno collaborato hanno permesso di individuare il suo domicilio dove i militari hanno rinvenuto il coltello a serramanico lungo circa 15 centimetri e i vestiti utilizzati dall’uomo . Le indagini svolte dai Carabinieri hanno consentito di dare un volto all’uomo e di riconoscerlo come l’autore del reato, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza. il 34enne è stato arrestato con l’accusa di minaccia aggravata. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna,è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del processo.